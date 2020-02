SERGAS: Nova redução no preço do Gás Natural é anunciada

A Sergas informa sobre nova redução no preço do Gás Natural em Sergipe, que passou a vigorar a partir de 01 de fevereiro de 2020, obedecendo a política de preços da Petrobras, como também os estudos realizados pela Sergas. Desta vez, haverá uma redução das tarifas praticadas pela concessionária nos diversos segmentos de mercado.

No segmento do gás natural veicular a redução será de 5,49%, deslocando seu preço de atuais R$1,8225 para R$1,7225, uma redução de dez centavos no preço da molécula praticado pela Sergas. Já no segmento residencial, a redução foi de 2,31%, saindo dos atuais R$3,2775 para R$3,2017, proporcionando uma economia de oito centavos.

Para o segmento industrial, a redução foi de 4,11%, e o segmento comercial obteve percentual redutor de 3,15%. A cogeração também reduziu em 4,64 %, assim como o Gás Natural Comprimido (GNC), que obteve uma redução na tarifa de 4,76%, saindo dos atuais R$1,5922 para R$1,5164, com uma economia de oito centavos.

O diretor presidente da Sergás, Valmor Barbosa, explica que os preços praticados no mercado do gás natural são definidos pela Petrobras. “A variação do preço do gás, é resultado da variação no mercado internacional e a cotação do dólar no período”, frisa.

Diretor presidente da Sergás, Valmor Barbosa

No trimestre anterior (novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020) também ocorreu redução da molécula do gás. “Além dessa redução da supridora Petrobrás, algumas medidas vem sendo adotadas pela companhia, após a implementação da política de incentivo do Governo de Sergipe. No primeiro semestre de 2019, o governo do estado isentou do recolhimento da alíquota de 18% de ICMS, todas as indústrias instaladas em Sergipe e enquadradas no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), reduzindo a tarifa ao consumidor em torno de 19,83%. Já em 2020, o mês de fevereiro já começa com a redução do preço do gás, informado anteriormente. Em março, o Governo do Estado já autorizou a redução na alíquota de 18% para 12% do ICMS no segmento de gás natural veicular (GNV). Isso traduz em uma redução significativa de cerca de R$0,24, na tarifa, e temos certeza que isso impulsionará o aumento das vendas do GNV” completa Valmor Barbosa.









Combustível Limpo

O gás natural é um combustível proveniente das frações mais leves do petróleo. É considerado o combustível de transição para uma matriz energética de baixo carbono. Em todo o mundo, cresce o consumo dessa fonte de energia que tem usos diversos.

*Com informações da Sergas