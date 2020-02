As informações são de que as vítimas estavam em um bloquinho e acabaram se envolvendo em uma briga, no momento da confusão que ocorreu no sentido Atalaia/Centro, vários veículos passaram no momento e um deles acabou atropelando duas pessoas.

O fato ocorreu na noite de sábado,08, as vitimas foram encaminhadas para o hospital e posteriormente liberadas após atendimento médico.

ASSISTA