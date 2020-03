O Banco do Estado de Sergipe (Banese) em nota emitida nesta quarta-feira (18) informou que está atento à saúde e segurança de seus clientes e colaboradores, monitorando a situação e os impactos do novo coronavírus, chamado COVID-19, e procurando seguir todas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

“Para garantir a tranquilidade da comunidade, o banco tem orientado o uso dos canais digitais: aplicativo Banese, internet Banking e Alô Banese 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 284 3218 (demais regiões). Tudo de forma rápida e segura, a qualquer hora e lugar, e sem exposição a riscos”, informa a nota.

Segundo ainda a nota publicada pelo Banese, “saldo, pagamento de contas, transferência de dinheiro e contratação de serviços devem ser feitos via aplicativo ou pela internet”.









O Banese também vai prorrogar o pagamento de dívidas dos profissionais liberais, além das micro e pequenas empresas por 60 dias. A medida entrará em vigor para casos onde os empréstimos estejam com pagamento em dia.

Em relação ao atendimento em agências, a instituição autorizou o trabalho em home office para colaboradores com idade mínima acima de 60 anos, grávidas, imunossuprimidos, diabéticos, portadores de doenças cardiovasculares ou pulmonares e em tratamento de câncer.

Faremos um contingenciamento de atendimento nas agências, com diminuição na ocupação dos assentos nas unidades e manutenção de 1m de distância entre as pessoas. Também vamos limitar a entrada do autoatendimento e gerenciar o fluxo do lado de fora das agências.

Estamos levando o cenário a sério, procurando seguir as orientações de especialistas e órgãos de saúde, e tomando medidas extras para limpar superfícies e espaços públicos em nossos pontos de atendimento.