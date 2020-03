Desaparecimento em Pirambu é elucidado e envolvido no crime é preso

Equipes da Polícia Civil elucidaram nessa quarta-feira, 11, o desaparecimento de Delusio Ferreira, 69 anos. Ele foi visto pela última vez por familiares em dezembro do ano passado. No último fim de semana, foi preso Maurício Neto Santos da Hora, e as investigações culminaram na localização do corpo, ocultado em um matagal no povoado Agulhadas na Zona Rural de Pirambu.

De acordo com as investigações, a partir da comunicação à polícia sobre o desaparecimento dele, foram realizadas diligências para tentar encontrá-lo. Equipes da Coordenadoria Geral de Perícia (Cogerp) também estiveram no local para colher informações importantes para a conclusão do inquérito. A Polícia Militar e a Secretaria de Defesa Social de Pirambu apoiaram a ação.

Diante dos levantamentos feitos no curso do processo investigativo, foi instaurado um inquérito policial para tentar descobrir o motivo que levou ao desaparecimento da vítima. Familiares prestaram uma série de esclarecimentos, mas ele não foi encontrado.

Com o avanço das investigações, a principal suspeita por parte da Polícia Civil recaia sobre Maurício Neto Santos da Hora. No último final de semana, ele, que era investigado por diversos roubos em Pirambu, foi preso. As investigações então culminaram nesta quarta-feira na localização do corpo, em um matagal no povoado Aguilhadas.









Com as novas informações colhidas, também foi decretada a prisão preventiva de Sílvia de Jesus Santos, companheira da vítima, que convivia com ele há seis anos. Ela também é tia de Maurício Neto. As investigações continuam no sentido de descobrir a real motivação do crime.

