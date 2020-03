Homem preso por vender álcool em gel falsificado é irmão do principal assessor do Governador Belivaldo.

No final da tarde do último dia, 23, policiais civis do Cope, guiados por informações oriundas da Divisão de Inteligencia e Planejamento Policial – Dipol através do 181, flagraram Givanildo Costa Cavalcante, 52 anos de idade, vendendo álcool em gel falsificado em via publica no Centro de Aracaju/SE. Parte do produto se encontrava no interior do veículo de Givanildo, o qual oferecia o álcool falsificado a transeuntes. Nessa ocasião, Givanildo foi flagrado com garrafas de “álcool em gel” de 500 ml cada uma.

Em interrogatório, o mesmo confessou a autoria delitiva afirmando que o “álcool” por ele produzido é uma mistura de álcool combustível (etanol), água e gel condutor de exames (produto utilizado em exames de ultrassonografia).

O que chamou mais a atenção ainda foi a ligação de Givanildo com um dos principais assessores do Governador do Estado, Belivaldo Chagas.

Givanildo Cavalcante é irmão de Louro tido por muitos como braço direito do Governador Belivaldo Chagas: Será que o governador vai abafar esse grave crime cometido em um momento crítico que todo país vive ?

Macambira no Ar