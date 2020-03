MAIS UMA PRA CONTA: Devinho é flagrado em blitz sem CNH e tem BMW apreendida

A BMW, veículo de passeio de luxo da fabricante alemã Bayerische Motoren Werke AG, do cantor Devinho Novaes foi apreendida por falta de pagamento do licenciamento anual. Além dessa infração, Devinho Novaes estava dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O carro está em nome de uma empresa privada, foi fabricado em 2015 e o último licenciamento foi pago em 2017. Os anos seguintes estão todos pendentes de pagamento, segundo informações do superintendente Gilvan Mercena, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Barra dos Coqueiros.

O superintendente informou que o cantor não apresentou a CNH no momento da blitz, mas não soube informar se ele é ou não habilitado para dirigir veículos. A apreensão aconteceu dentro da cidade da Barra dos Coqueiros, próximo à sede da SMTT, durante uma fiscalização de rotina realizada na tarde da terça-feira, 17. De acordo com o superintendente, o cantor estava na companhia de outras três pessoas quando foi parado na blitz. Ele não reagiu, obedeceu aos comandos dos guardas municipais e entregou o veículo, que foi conduzido para o pátio da SMTT da Barra dos Coqueiros, onde permanece custodiado.









O superintendente da SMTT avalia que as multas acumuladas somam algo em torno de R$ 3 mil, devido ao atraso do pagamento do licenciamento anual. O veículo permanece custodiado na Barra dos Coqueiros e só será liberado quando a situação do carro junto ao Departamento Nacional de Trânsito (Detran) for regularidade e só será retirado do pátio da SMTT por condutor habilitado.

Nessa blitz, outros veículos também foram apreendidos. São três motocicletas, que também apresentaram os mesmos problemas. Mas nenhum dos veículos apreendidos possuem restrições por roubo ou furto, conforme o superintendente Gilvan Mercena.

por Cassia Santana/Infonet