Polícia Civil recupera 146 reses roubadas na Bahia e avaliadas em R$ 140 mil

Equipes da Polícia Civil lotadas em Brejo Grande e Ilha das Flores conseguiram recuperar no município de Brejo Grande, na madrugada desta quinta-feira, 12, 46 cabeças de gado roubadas. Os animais foram roubados em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

Segundo o delegado José Luiz Accioly, o receptador do roubo, Bruno Borges dos Santos, está preso e será lavrado o seu flagrante. Bruno delatou o autor do roubo na cidade baiana. O homem apontado foi preso há dois dias, em Aracaju, por participação em outro crime, mas também responderá pelo roubo do gado.









De acordo com informações, vários homens armados invadiram a fazenda em Santo Amaro da Purificação e roubaram os animais. O gado está avaliado em torno de R$ 140 mil. Os nomes de dois outros homens envolvidos no roubo já foram repassados para o delegado de Santo Amaro da Purificação, que manterá as investigações.

SSP