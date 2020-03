Um suposto de crime de pedofilia chocou os moradores de uma invasão localizada do Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que a mãe de uma criança de apenas dois anos de idade, teria comunicado na noite desta quarta-feira (19) o caso ao conselho tutelar que imediatamente acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já que a criança teve uma parada cardiorespiratória devido a brutalidade do fato.









O que chamou a atenção foi o fato de que o responsável pelo crime, seria o próprio pai que foi detido por agentes da Guarda Municipal, e encaminhado para DAGV.

Com informações do radialista Sandoval Noticias