SUSTO: Navio chega ao porto de Sergipe com tripulante morto

Um navio mercante de carga, tipo graneleiro de médio porte, que saiu de Recife com destino ao porto de Sergipe, no município da Barra dos Coqueiros chegou aqui com um de seus tripulantes morto. A tripulação informou sobre o óbito no começo da noite dessa quarta-feira, 25, mas o corpo permanece no navio, que só atracou no porto de Sergipe na manhã desta quinta-feira, 26.

De acordo com a Capitania dos Portos, as condições meteorológicas não permitiram a aproximação. Neste momento, equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), da Capitania dos Portos e da Polícia Federal estão no local.









O comandante dos portos de Sergipe, Guilherme Padão, informou que a Anvisa fará uma inspeção na embarcação para availar as condições sanitárias, somente após este procedimento o corpo poderá ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

“Depois a Capitania irá avaliar a questões técnicas do navio, inclusive a documentação”, informou.

Ainda segundo comandante dos portos, a suspeita é que o tripulante tenha sofrido um infarto. Não há nenhuma evidência ou suspeita de contaminação por Coronavírus.

