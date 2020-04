Por medida de precaução e para evitar aglomerações em relojoarias e joalherias, que tradicionalmente ficam localizadas próximas uma das outras, o governador Belivaldo Chagas determinou a reedição do Decreto nº 40.588, de 27 de abril de 2020, proibindo a abertura desses estabelecimentos.

O documento com a revogação será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (30). “Informamos desde o início que poderíamos revogar as medidas, a depender dos novos dados apresentados por nossos técnicos da Secretaria de Saúde e da Universidade Federal de Sergipe (UFS)”, afirmou o governador.

O governador citou o exemplo de Itabaiana, município conhecido pela comercialização de joias, que no Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) do último dia 26, apresentava seis casos confirmados e passou para 13 nesta quarta-feira (29), mais que o dobro do registrado quando editado o último decreto, no dia 27.

“O planejamento foi realizado de forma técnica, levando em consideração as atividades comerciais e riscos epidemiológicos, a autorizar aquelas não propícias ao aumento de propagação. Mas a revelação de aumento de casos por testagem, e não por flexibilização, pode impactar nessas atividades com o trânsito maior de pessoas em estabelecimentos restritos, de forma que, por precaução e prevenção, optamos por rever a medida até melhor diagnóstico do quadro”, disse Belivaldo.