COVID-19: Ex-prefeitos dão mal exemplo e descumprem orientações em São Domingos

Em meio à forte campanha voltada para evitar o alastramento da pandemia de coronavírus, os ex-prefeitos da cidade de São Domingos descumprem orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde) do Governo de Sergipe, e realizam visitas a pessoal que se enquadram no grupo de risco – As fotos mostram os ex-prefeitos Hélio Mecenas e Robson Mecenas sem respeitar a distância mínima de dois metros entre cada pessoa, como recomendado.

Os decretos governamentais proíbem qualquer tipo de aglomeração e orientam distanciamento quando da realização de atividades essenciais, o que não foi o caso deste “evento político.”

Se para dois ex-prefeitos é difícil entender, imagina para o povo que precisa trabalhar para ter o mínimo de dignidade.









O péssimo exemplo teve ainda a “participação” de uma pessoa que faz parte dos chamados grupos de risco ao coronavírus, o Senhor que você pode ver na foto que recebeu a visita da comitiva dos ex-prefeitos.

“Hélio não está preocupado com a saúde dele nem com a do senhor que ele foi visitar – O ex-prefeito por ter mais de 60 anos também está no grupo de risco e deveria dar o exemplo. Mas o que não podemos fazer é esperar algum exemplo desse rapaz.” Comenta uma moradora.

O cara passa uma vida toda sem aparecer e no momento de orientar as pessoas ele faz o contrário, visita idosos, abraça as pessoas. Será que ele não concorda com as recomendações da OMS ?

Macambira no Ar