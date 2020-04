SMS confirma 2 mortes por coronavírus em Aracaju

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 2, as duas primeiras mortes por coronavírus (covid-19) em Aracaju.

O primeiro óbito foi de uma mulher de 61 anos que deu entrada no Hospital Zona Norte no dia 26 com histórico de tosse seca e que, com o agravamento do quadro clínico, foi transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). A paciente não possuia histórico de viagem e nem contato com casos confirmados. Ela era diabética, cardiópata e hipertensa.

O segundo óbito é o de um homem de 60 anos, hipertenso, que havia chegado de São Paulo há 15 dias, deu entrada no Hospital Zona Sul na terça-feira, 31, sendo entubado ontem pela manhã, vindo a óbito nesta madrugada.

Agência Aracaju de Notícias