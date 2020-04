Suspensão de escolas e de atividades comerciais por mais 15 dias é anunciada Aracaju

Entre as determinações, a administração manterá suspensa as atividades educacionais nas escolas e universidades das redes municipal e particular de ensino da capital sergipana, assim como também nos shoppings centers, cinema, teatro, academias, clubes, boates, casa de shows e comércio em geral. Bares, restaurantes, lanchonetes e afins, deverão continuar funcionando apenas no sistema delivery. As medidas visam manter a restrição da circulação de pessoas na cidade e assim conter a propagação do vírus. O prefeito Edvaldo Nogueira assinou o decreto na manhã desta quarta-feira, 1º.

Edvaldo ressaltou que outras medidas, a exemplo da redução da frota do transporte coletivo em 30%, durante a semana, e 50% aos fins de semana, também serão mantidas, e fez um apelo para que pessoas com mais de 60 anos não saiam de casa. “Temos observado desde segunda-feira, 30, o crescimento da presença dos idosos no transporte coletivo municipal. Recebemos uma estatística ontem que nos preocupou muito. Então voltamos a pedir para que as pessoas, com idade acima de 60 anos, que, por favor, evite o sistema de transporte coletivo da nossa cidade”, reforçou.









Feiras livres

Com relação às feiras livres, o gestor municipal explicou que a suspensão se deu, apenas, para reorganização. “Estamos concluindo esse trabalho. Vamos reduzir a quantidade de feiras, de barracas, vamos limitar as feiras da nossa cidade à comercialização de gêneros alimentícios para evitar que exista o desabastecimento das pessoas. Os demais gêneros continuarão suspensos. Quando adotamos essa medida fizemos porque percebemos que não tínhamos conseguido garantir o controle do distanciamento social, tão necessário para evitar a disseminação do coronavírus. Então suspendemos para reorganizá-las. Até o dia 6, apresentaremos o plano com todas as exigências para que as feiras continuem”, detalhou.

O prefeito reiterou, ainda, que as medidas para o distanciamento social serão mantidas pelo tempo que for necessário.

Prefeitura de Aracaju