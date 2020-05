A barragem do Rio Poxim já está com 99% da sua capacidade ocupada. A Prefeitura de Aracaju alerta para as pessoas que moram às margens do rio que a qualquer momento ela pode transbordar. “Estamos enviando esse alerta via SMS à população e indo aos moradores comunicar o fato”.

“Precisamos tomar medidas urgentes para salvar bens, móveis, utensílios e não colocar vidas em risco. Contamos com a colaboração de todos no sentido de reproduzir este alerta.”

Agência Aracaju de Notícias