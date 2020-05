Coronavírus pode ser transmitido pelo ar sem contato físico, mostra estudo chinês

A vigilância epidemiológica da China, que mapeia todos os movimentos de quem é testado positivo para a Covid-19, percebeu que dez pessoas de três famílias diferentes que almoçaram no restaurante naquele dia foram contaminadas. Mas a maioria não teve contato físico com o homem – chamado de paciente A1. Nem tocou nas mesmas superfícies. Mas, então, como houve o contágio? É possível a transmissão aérea do vírus? Pesquisadores e autoridades chinesas juntaram técnicas de investigação criminal e ciência para resolver esse mistério.

Pelas imagens das câmeras de segurança foi possível descobrir que todos os infectados estavam sentados nas três mesas no fundo do terceiro dos cinco andares do restaurante. Na linha de ventilação de um único ar-condicionado. As mesas com as famílias A — do paciente com a Covid-19 –, B e C ficavam, aproximadamente, a um metro uma da outra.