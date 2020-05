Morte do cantor Gabriel Diniz completa um ano

A Polícia Federal em Sergipe divulga informações se manifestando sobre o acidente que vitimou o cantor Gabriel Diniz e os pilotos da aeronave prefixo PT-KLO, há um ano.

Após um ano e sucessivos pedidos de adiamento de prazo à Justiça, a Polícia Federal ainda não concluiu a investigação sobre o acidente aéreo que vitimou o cantor Gabriel Diniz e os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, no município de Estância, quando eles estavam a caminho de Maceió (AL) na aeronave Piper Cherokee PT-KLO, fabricada em 1974, com capacidade para quatro pessoas, e pertencente ao Aeroclube de Alagoas.

De acordo com a Polícia Federal, o prazo para finalização da investigação está suspenso pela Justiça. O primeiro prazo para a entrega dos laudos era de 30 dias após o acidente, tendo sido prorrogado para fevereiro deste ano e depois estendido por mais 60 dias.

Não há uma nova data para a entrega dos laudos devido a suspensão dos prazos pela Justiça. Com isso, a conclusão do inquérito foi adiada. Também por meio da assessoria, a PF em Sergipe informou ter o maior interesse em concluir o caso com a maior brevidade possível.









“O Cenipa nos informou que o laudo está em fase final de elaboração e o INC também informou que ainda aguarda a conclusão pelos peritos do trabalho pericial acerca das circunstâncias que gravitaram em torno da queda do avião. Assim que os laudos forem concluídos, a gente vai oportunamente avaliar a eventual responsabilidade criminal dos proprietários da aeronave”, disse o delegado.

O aeroclube, por sua vez, informou que já apresentou defesa e afirmou que a apuração da Anac não diz respeito ao acidente aéreo, mas se o Aeroclube de Alagoas estaria ou não realizando táxi aéreo clandestino e que “não existe nenhum elemento ou indicação de que o acidente teria sido ‘culpa’ do aeroclube”.

Fonte: FAxaju