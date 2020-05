“O senador sou eu”, dispara Alessandro contra Danielle Garcia

Em entrevista, a pré-candidata evidencia a falta de liderança e de rumo do Cidadania, que se aliou, recentemente, ao partido de Valdemar Costa Neto.

Pré-candidata à prefeita da capital pelo Cidadania, a delegada Danielle Garcia afirmou em entrevista ao Hora News, nesta terça-feira (26), que, assim como Alessandro Vieira não aceita suas sugestões, não aceitará as do senador e presidente estadual do partido se algum dia foi eleita.

“Eu cheguei pra Alessandro e disse: ‘eu não acho que você devia agir assim nesse caso’. Ele falou, a resposta dele pra mim: ‘ok, mas o senador sou eu’. Então seria a mesma resposta que eu daria pra ele. [Se ele disesse] ‘Olhe Danielle, você prefeita de Aracaju você não devia fazer isso’. ‘Beleza, valeu pela dica, mas a prefeita sou eu’”, disse Danielle, ao citar uma situação real para exemplificar como é o clima dentro do Cidadania, evidenciando a falta de liderança e de rumo do partido.

Durante a entrevista, Danielle ainda demonstrou descontentamento com a postura de Alessandro em relação ao presidente Bolsonaro. Enquanto a pré-candidata abraça o apoio do PL de Valdemar Costa Neto, o senador tem tentado se distanciar do governo que ajudou a eleger numa tentativa de mostrar que não aprova a negociação de cargos com o centrão, do qual o PL faz parte, em troca de apoio parlamentar.

Segundo a pré-candidata, que aliou-se recentemente ao partido comandado em Sergipe por Edivan Amorim, Alessandro tem sido “muito agressivo” com o governo do qual ela participou, com cargo no Ministério da Justiça, e do qual ainda mantém apoio apesar de saber que o presidente esvaziou a agenda de combate à corrupção.

“Eu acho que as vezes Alessandro ele é muito agressivo com determinadas situações, como por exemplo, direcionadas ao presidente Bolsonaro, e, talvez, eu trilhasse por outro caminho se eu fosse senadora, né”, disse a delegada, ao frisar que respeita a atuação de Alessandro, “assim como tenho certeza que ele respeitaria a minha se eu fosse prefeita, vamos dizer assim”, alfinetou a pré-candidata.

Imprensa 24h