Polícia Civil devolve R$ 22 mil de pessoas vítimas de golpe no Vale do Cotinguiba

A partir da segunda-feira, 11, a Delegacia de Maruim inicia a devolução de dinheiro e currículos pertencentes às vítimas de um golpe que prometia emprego para moradores da região do Vale do Cotinguiba.

A restituição dos valores, pagos pelos candidatos para uma suposta avaliação médica, será norteada por regras estabelecidas numa nota feita pela delegacia e divulgada no site da Secretaria de Segurança Pública até a sexta-feira, 8.

A ação alcançará 280 vítimas do golpe e será feita por ordem alfabética, em cinco dias, nos dois turnos. Os interessados devem comparecer à Delegacia de Maruim nas datas e horários posteriormente divulgados no site www.ssp.se.gov.br, levar documento de identificação com foto e usar máscara, no sentido de se prevenir e evitar a proliferação da Covid-19.

De acordo com o delegado de Maruim, Ataíde Alves, responsável pelas investigações do caso, as pessoas que entregaram currículo e dinheiro serão as primeiras a reaver os bens, posteriormente a Polícia Civil devolverá os currículos daqueles que ainda não tinham efetuado o pagamento do valor estabelecido pelo grupo criminoso. Segundo ele, “na eventual sobra de dinheiro, a quantia será recolhida e depositada numa conta judicial”.

SSP