Comitê Científico do Nordeste recomenda lockdown imediato em Aracaju

(INFONET) – O Comitê Científico do Consórcio Nordeste para a COVID-19 divulgou um documento recomendando, pela primeira vez, a implementação do lockdown em Aracaju.

As informações estão contidas no Lançamento da Matriz de Risco Unificada para todo o Nordeste, cujo objetivo é facilitar a tomada de decisão de gestores da região.

No documento, o Comitê Científico diz que tem duas preocupações em relação a Sergipe. A primeira refere-se a capital sergipana, que segundo o comitê, entrou no grupo de cidades que deveriam se valer de um plano de isolamento social rígido para controlar a escalada de casos e óbitos e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. “Como a cidade já cruzou o limiar de 80% dos leitos de UTI ocupados, este Comitê recomenda a implementação do isolamento social rígido o mais rapidamente possível”, diz um trecho.

A segunda preocupação do Comitê Científico é sobre o espalhamento da epidemia pelo interior sergipano. “Localidades como Itabaiana, São Cristóvão, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro apresentaram aumentos de casos acelerado e devem ser monitoradas com grande atenção. A cidade de Lagarto também deve ser considerada como um Município a ser monitorado diariamente”, finaliza.