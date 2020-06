Na tarde desta quarta-feira (10), um homem ainda não identificado, armado com uma faca, entrou na sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e fez a repórter Marina Araújo de refém.

De acordo com o site Metrópoles, o homem beijava a cabeça da repórter enquanto apontava a arma para o pescoço dela. O sujeito estaria procurando a jornalista Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional, com quem queria conversar. Nesta quarta-feira (10/06), é aniversário dela.









As informações preliminares indicam que ninguém se feriu.

Com informações, Metrópoles.