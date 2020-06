Durante o Programa Papo Reto desta semana, o governador Belivaldo Chagas falou sobre a possibilidade da retomada da economia no estado já a partir da próxima semana. De acordo com Belivaldo, existe uma programação de criação de leitos de UTI, que terá até o fim do mês 210 leitos, porém não existe chance de fazer um “liberou geral”.Belivaldo disse que seu papel é conscientizar a população sobre ficar em casa, mas isso não vem ocorrendo.

Sobre o feriado, o governador foi enfático em dizer que não irá adiantar feriado, pois a estratégia usada não deu certo anteriormente, pois a população pensa que esses feriados servem para visitar famílias e amigos, quando o objetivo é aumentar a taxa de isolamento.

Lockdown

Sobre o lockdown, o governador praticamente descartou essa possibilidade, pois de acordo com o mesmo, “trancar a população” por uma semana, porém depois saem quase que desesperados para resolver suas coisas.

Belivaldo também falou sobre o assunto em seu Twitter