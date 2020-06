Para se opor a Bolsonaro, grupo de WhatsApp reúne Freixo, Tabata, Molon, Joice e Kim

(CONEXÃO POLÍTICA) Segundo o jornal ‘Folha de S. Paulo’ o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos líderes do MBL, criou um grupo de WhatsApp com colegas congressistas denominado ‘democráticos’.

Este grupo seria para “contrapor as ameaças do governo Bolsonaro”.

Ele conta hoje com algumas dezenas de deputados, entre eles Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo no Congresso, Marcelo Freixo (PSOL-RJ), um dos principais nomes do esquerdista PSOL, Alessandro Molon (PSB-RJ), ex-líder da oposição, e Tabata Amaral (PDT-SP), uma das expoentes da nova esquerda.









“Esse grupo é importante porque reúne pessoas que realmente estão preocupadas com a manutenção do Estado democrático de direito, com a manutenção das instituições e da própria democracia no Brasil, que é justamente o que vem sendo fortemente atacada pelo presidente Jair Bolsonaro”, afirma Joice Hasselmann.

De acordo com outros integrantes do grupo, que preferiram falar sob condição de anonimato, o objetivo também é se contrapor também ao chamado ‘centrão’.

Assim como os apoiadores do governo Bolsonaro, o PT também não foi convidado.