A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 9, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 399 novos casos registrados e mais 18 mortes. Sergipe passa a ter 10.126 pessoas infectadas e 252 óbitos. Das novas mortes, 15 estavam em investigação.

Um terço das mortes são de moradores de Aracaju: uma mulher, de 74 anos, com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica; uma idosa de 81 anos, com diabetes; outra mulher de 93 anos, hipertensa, cardiopata e diabética; mais uma mulher de idade avançada, com 91 anos, com cardiopatia; um homem de 74 anos, com diabetes; e outro homem, de 66 anos, com hipertensão e diabetes.

Em Nossa Senhora do Socorro foram cinco mortes: mulher de 58 anos, com hipertensão, diabetes e obesidade; um idoso de 69 anos, que possuía AVC; uma mulher de 60 anos, com diabetes e doença renal crônica; um homem de 42 anos, com obesidade; e um senhor de 68 anos, sem comorbidades. Em Itabaiana, dois homens morreram, de 62 e 70 anos, ambos sem comorbidades.

Outros municípios registraram pelo menos uma morte: em Lagarto, um homem de 66 anos, hipertenso; em Maruim, um homem de 52 anos, sem comorbidades; em Estância, uma mulher de 44 anos, sem comorbidades; uma mulher de 67 anos com doença renal crônica, da cidade de São Cristóvão; e um idoso de 89 anos, com hipertensão, diabetes, demência senil e IRC, morador de Simão Dias.

São 4.575 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 26.330 exames e 16.204 foram negativados. Estão internados 394 pacientes, sendo 153 em leitos de UTI (76 na rede pública e 77 na rede privada) e 241 em leitos clínicos (152 na rede pública e 89 na rede privada). São investigados mais 24 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

Fonte: SES