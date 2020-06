SES registra 324 novos casos de Covid-19 e mais seis mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça, 2, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 324 novos casos registrados e mais seis mortes. Sergipe passa a ter 7.555 pessoas infectadas e 172 óbitos. Dois casos, um de Ilha das Flores e outro de Siriri, foram retirados da soma por duplicação.

Entre as seis vítimas, são três mulheres: uma senhora de 74 anos; outra de 78 anos, hipertensa; e mais uma de 66 anos, diabética. As três são moradoras da capital sergipana. As três vítimas do sexo masculino são: um aracajuano de 91 anos; um senhor de 76 anos, residente da cidade de Poço Verde; e de 62 anos, de Capela, com hepatopatia.

São 2.999 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 20.712 exames e 13.284 foram negativados. Estão internados 367 pacientes, sendo 137 em leitos de UTI (68 na rede pública e 69 na rede privada) e 230 em leitos clínicos (145 na rede pública e 85 na rede privada). São investigados mais 32 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.