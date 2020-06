A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 18, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 533 novos casos registrados e mais 17 óbitos. Em Sergipe, 17.338 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 400 morreram. Duas duplicidades nos casos confirmados foram excluídas.

Sete mortes são de Aracaju: homem de 81 anos, com hipertensão e diabetes; homem de 54 anos, com cardiopatia; uma mulher de 65 anos, com hipertensão e diabetes; idosa de 79 anos, hipertensão, diabetes e cardiopatia; senhor de 73 anos, com hipertensão diabetes e neoplasia; uma mulher de 55 anos, com hipertensão; e um idoso de 85 anos, com pneumopatia.

No interior, do Estado, mais dez mortes: uma mulher de 71 anos, de Indiaroba, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher de 74 anos, moradora de Boquim, sem comorbidades; uma mulher de São Cristóvão, com hipertensão e diabetes; um senhor de 67 anos, com diabetes, morador também de São Cristóvão; uma mulher de Santa Luzia do Itanhy, com diabetes, hipertensão, e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma senhora de 84 anos, moradora de General Maynard, com hipertensão e diabetes e cardiopatia; um idoso de 92 anos, de Areia Branca, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; mais um senhor, de 76 anos, residente de Nossa Senhora de Lourdes, sem comorbidades; uma mulher de 82 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades; e também de Nossa Senhora do Socorro, uma mulher de 69 anos, com hipertensão e diabetes.

São 6.391 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 39.599 exames e 22.261 foram negativados. Estão internados 483 pacientes, sendo 183 em leitos de UTI (97 na rede pública, sendo 94 adultas e 3 pediátricas; e 86 na rede privada, sendo 83 adultas e 3 pediátricas) e 300 em leitos clínicos (187 na rede pública e 113 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.