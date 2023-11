Mais de 13kg de drogas foram apreendidos durante uma operação integrada deflagrada pelo Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) e Batalhão de Radiopatrulha (BPRp). A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 29, no bairro Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

De posse de informações de que um grupo criminoso estaria agindo com o tráfico de drogas na localidade, foi iniciada a ação policial. Em um imóvel que estava com a porta aberta, os militares perceberam o odor da droga.

Em um dos cômodos do local, foram encontrados cerca de 13kg de maconha e outros entorpecentes, além de balanças de precisão, escopeta calibre 12 com 11 cartuchos. O material também fazia alusão a um grupo criminoso.

Ao todo, foram apreendidos 13,5kg de maconha, 120g de crack, 170g de cocaína, a espingarda e materiais utilizados para embalagem e venda do entorpecente. O material foi encaminhado à delegacia.