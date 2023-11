Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem pela suspeita do crime de furto no Bairro 13 de Julho, em Aracaju. O caso aconteceu nessa terça-feira, 21.

Segundo as informações policiais, após ser acionada para ocorrência de furto a uma loja de bicicletas, a equipe policial iniciou buscas pelos dois suspeitos e o produto furtado.

Na ação policial, um dos suspeitos foi detido dentro do mangue, embaixo da Ponte Godofredo Diniz. Com ele, foram apreendidas duas bicicletas, sendo uma de cor vermelha e outra, de cor preta.

O caso foi conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE