Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sergipe (DHPP) prenderam um homem de 36 anos foragido do Paraná. Ele é investigado por homicídio ocorrido no dia 12 de janeiro. O investigado foi preso nesta quinta-feira, 14, em uma residência alugada no Bairro Aruana, zona sul de Aracaju.

Consta nas investigações em trâmite no Departamento de Homicídios de Curitiba que, juntamente com outros três investigados, o preso teria matado um homem de 45 anos.

A vítima foi morta com disparos de armas de fogo na região das costas e perna, no momento em que a vítima chegava em sua casa na companhia de sua filha de sete anos de idade, que presenciou o crime.

No curso da investigação, identificou-se que a vítima teria ameaçado o investigado de morte, o que teria motivado a ação criminosa do dia 12 de janeiro.

Os demais investigados pelo mesmo crime também se encontram presos e foram localizados no Paraná..

O preso foi encaminhado para custódia em delegacia da capital onde aguardará recambiamento para o estado de origem.