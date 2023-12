A Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) conduziu uma mulher à delegacia por tentativa de homicídio. O fato aconteceu no município de Estância, nessa segunda-feira, 25, e a suspeita alegou ter agido em legítima defesa.

A equipe foi acionada, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio com faca, na rua 5 do conjunto Carmem do Prado Leite.

Quando os militares chegaram no endereço citado, depararam-se com um homem no chão perfurado por uma faca. A companheira dele, suspeita da lesão, confirmou o fato, mas acrescentou que agiu em legítima defesa.

A vítima foi conduzida à unidade hospitalar para tratar o ferimento, e a autora do delito, conduzida à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE