Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam uma mulher que transitava com meio quilo de maconha dentro de uma mochila. O flagrante aconteceu na noite dessa quarta-feira, 27, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante rondas noturnas, policiais do BPChoque perceberam uma mulher nas imediações da Rodovia das Indústrias. Ao ser perguntada sobre o que havia dentro de sua bolsa, ela demonstrou comportamento suspeito.

Diante disso, os militares revistaram a mochila e encontraram meio quilo de maconha.

Após o flagrante, a mulher informou que transportaria o entorpecente até o Parque dos Faróis, onde receberia pagamento pelo transporte da droga.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista para que fossem tomadas as devidas providências.

Fonte: Ascom PM