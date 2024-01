Uma ação conjunta entre a Delegacia de Rosário do Catete, Polícia Militar e a Polícia Científica resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão e perícia de resquícios de sangue em torno da investigação sobre o desaparecimento de um homem em setembro de 2023. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 3.

De acordo com as informações policiais, a vítima é Ricardo das Neves Feitosa, que desapareceu em 19 de setembro do ano passado. Ele morava com um enteado e sua convivente.

Conforme relatório de investigação, foram feitas diversas diligências, inclusive com helicóptero, porém ainda sem êxito na localização.

Após diligências investigativas, a fim de exaurir a investigação, foi realizada uma perícia na residência da vítima nessa quarta-feira, 3.

A Polícia Civil informa que não há provas contra sua convivente ou do seu enteado no tocante a envolvimento no fato investigado.