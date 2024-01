O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou nesta quarta-feira (10) a abertura de uma investigação contra o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Costa Macedo (PT-SE), sob suspeita de desvio de recursos para a participação em um “carnaval fora de época”.

O documento, ao qual o blog teve acesso, revela que o Ministério Público junto ao TCU apresentou uma representação buscando que o tribunal tome as medidas necessárias para investigar possíveis condutas que atentem contra a moralidade administrativa e desvio de finalidade no uso de verbas públicas.

O motivo seria a compra de passagens por parte do Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Costa Macedo (PT-SE), com o objetivo de levar servidores para participar de um carnaval fora de época em Aracaju (SE).

O pedido também inclui a solicitação de restituição aos cofres públicos, caso seja confirmado o desvio de dinheiro público por parte de Macedo.

O documento, assinado pelo subprocurador-geral do MP junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, destaca que a ação de adquirir passagens para o ministro e seus acompanhantes participarem do Pré-Caju, uma micareta que antecede o carnaval, configura uma afronta à moralidade administrativa e um evidente desvio de finalidade no uso de recursos públicos.

Segundo informações divulgadas em novembro de 2023, Macedo teria organizado a ida de servidores para participar do Pré-Caju, sendo essa revelação feita pelo jornal O Globo. O Ministério Público destaca que reportagens veiculadas pela Band e pelo jornal A Tarde na terça-feira (9) indicam que a número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernanda Ramos Coelho, deixou o cargo após recusar a aprovação da liberação de verba para a compra de passagens aéreas para os servidores participarem do Pré-Caju.

A Secretaria-Geral da Presidência da República, em nota, negou tratativas sobre passagens ou diárias de viagem entre a ex-secretária e o ministro, alegando que a exoneração de Maria Fernanda foi solicitada por motivos pessoais.