Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma pistola calibre .40 no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital. Durante a ação, realizada nessa segunda-feira, 29, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais reforçavam o policiamento no Bairro Santa Maria, quando receberam a informação de que um homem, portando uma arma de fogo, estava aterrorizando moradores da localidade.

A equipe do BPRp intensificou as ações e conseguiu localizar o suspeito nas imediações de um depósito de bebidas que, também de acordo com a denúncia, funcionava como ponto de vendas de drogas.

Na abordagem, o denunciado foi flagrado com uma pistola calibre .40 e um carregador com 11 munições. Ao ser questionado sobre o porte da arma, ele informou que utilizava para fazer a segurança do suposto depósito.

Os policiais revistaram o local e encontraram mais 12 munições e uma quantidade de substância semelhante à cocaína.

Diante do flagrante, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE