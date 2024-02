Equipes do Centro de Operações Policiais (Cope) e da Delegacia Regional de Delmiro Gouveia (AL) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 49 anosinvestigado pelo crime de estupro. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 16, na região central de Aracaju.

De acordo com as investigações, o estupro ocorreu no ano de 2005 no município de São José da Tapera (AL). A vítima foi uma adolescente de 16 anos de idade à época do crime.

Para praticar o crime, o investigado ofereceu uma carona para adolescente quando desviou a rota e praticou o estupro.

Em Aracaju, o investigado, que se diz produtor musical, foi preso quando estava indo ao seu local de trabalho, nesta sexta-feira.

O investigado se encontra custodiado no Cope e passará por audiência de custódia, sendo recambiado a Alagoas.