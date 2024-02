Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital. Na ação, realizada nessa terça-feira, 6, um homem foi preso por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Segundo as informações policiais, a equipe do BPRp recebeu diversas denúncias a respeito de um homem que estava ostentando uma arma de fogo, em frente a uma residência que festaria funcionando como ponto de venda de drogas.

Os militares foram verificar a informação e flagraram o suspeito manuseando o armamento em cima da laje do imóvel. Durante o cerco policial, o suspeito foi detido enquanto tentava acessar o telhado da casa vizinha.

Após a interceptação, os policiais retornaram à laje e encontraram uma pochete. Dentro da bolsa, os policiais encontraram a arma de fogo ostentada anteriormente pelo suspeito, 40 pedrinhas e dois pacotes grandes contendo crack, duas embalagens de cocaína, duas embalagens de maconha, uma balança de precisão e dois celulares.

Questionado sobre o fato, o suspeito relatou que o material apreendido havia sido deixado no local por um outro homem. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: Ascom PM/SE