Na madrugada desta segunda-feira, 1º, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por violência doméstica, no bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, pela rua da Paz, quando foi acionada, pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender a uma ocorrência pela Lei Maria da Penha.

Quando os policiais chegaram ao endereço citado na denúncia, depararam-se com o suposto autor, que estava contido por vizinhos.

A esposa do denunciado, que foi agredida, estava no local. Além dela, a filha do casal, com menos de um ano de vida, também foi atingida na agressão física.

Os envolvidos foram encaminhados ao departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE