Com a proximidade das eleições e da campanha eleitoral, erros podem ser fatais.

Em Monte Alegre, a tentativa de ser esperto por parte do líder do grupo da prefeita Nena, Luciano Lino, pode ter comprometido a futura candidatura de vice de Bibia do Couro (PT). Tudo porque, antes do fechamento da janela para troca de partidos, Luciano resolveu fazer a mesma promessa ao Governador Fábio Mitidieri e a André Moura (Líder do União Brasil).

A promessa de Luciano era que seu candidato, Evandro, se filiaria aos respectivos partidos dos dois. No entanto, como Evandro é uma só pessoa, ele teria que escolher apenas um partido.

E a escolha pendeu para o partido do Governador.

André teria ficado chateado e, desde então, o clima entre ele e Luciano não está nada bom. Durante um evento em Porto da Folha, André discursou e deixou uma indireta no ar para o “Primeiro Ministro de Monte Alegre”:

“O homem tem que ter palavra. Meu pai sempre me ensinou que a palavra do homem vale mais que um papel assinado”.

Quem estava presente nesse evento entendeu que o recado não era apenas para Miguel de Porto da Folha, mas também para Luciano.

Agora, nos bastidores, há rumores de que pode haver uma mudança na chapa apoiada pela prefeita, e Bibia pode recuar para dar lugar à sua filha, que estaria filiada ao União Brasil. Essa atitude serviria como uma tentativa de desfazer a “bagunça” que Luciano causou.

Enquanto isso, os eleitores apaixonados de Monte Alegre aguardam o desfecho dessa novela, que promete fortes emoções.

Será que teremos um slogan “de pai para filha”?