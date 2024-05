Nesta quinta-feira, 16, a Polícia Civil prendeu um investigado por crime de receptação no município de Amparo do São Francisco. O suspeito foi preso após desacatar os agentes no momento de assinar a sua intimação policial.

De acordo com as investigações, policiais civis foram até a casa do suspeito, para entregar uma intimação e recolher a sua assinatura. O objetivo solicitava a presença do investigado na delegacia, para esclarecer o seu possível envolvimento em um caso de receptação.

Em duas visitas, o homem assinou o documento, mas nunca foi até o local prestar depoimento. Na terceira ida dos policiais, ocorrida nesta quinta, o investigado se recusou a assinar o documento, crime previsto em lei, e desacatou os agentes com palavras de baixo calão. As atitudes são configuradas como desacato, desobediência e recusa de dados sobre própria identidade.

Dessa forma, o suspeito foi detido, fará o procedimento de identificação criminal, no Instituto de Criminalística, e será encaminhado ao Poder Judiciário para a realização de audiência de custódia.