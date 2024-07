Uma ação conjunta entre a Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) e a Polícia Científica apreendeu celulares e pendrives em uma investigação sobre produção e assentamento de material de abuso sexual contra criança e adolescente. A ação ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão em Nossa Senhora do Socorro, nesta sexta-feira, 19.

De acordo com a delegada Lorena Rocha, o investigado entrou em contato por rede social e iniciou diálogo com a vítima. “Enviou imagens de pornografia e, diante disso, os representantes legais da vítima vieram à delegacia e registraram o boletim de ocorrência”, explicou.

Preliminarmente, a investigação constatou que, além de enviar fotos e vídeos, ele também solicitava que as vítimas enviassem imagens.

No decorrer da investigação, a Polícia Civil solicitou o mandado de busca na residência do investigado. “Nesta sexta-feira, cumprimos a decisão judicial, com o apoio da Polícia Científica, onde foram apreendidos três celulares e três pendrives”, explicou o delegado Fábio Kano.

O material apreendido na ação policial foi encaminhado à Polícia Científica, conforme detalhou o perito criminal Paulo Roberto. “Recolhemos o material para análise no laboratório de computação forense e iremos procurar por dados eventualmente apagados e ocultos, assim materializando o flagrante”, especificou.

Com a ação policial desta sexta-feira, a apuração policial continua em andamento na DAGV. “A investigação vai ter prosseguimento com realização de perícia para remeter o procedimento à Justiça”, acrescentou a delegada Lorena Rocha.