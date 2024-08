Na tarde desta quarta-feira, 31, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope/SE), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol/SE) e juntamente a policiais baianos da Força Integrada de Combate do Crime Organizado (Ficco) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), realizou operação no intuito de cumprir mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, conhecido como “Patolino”, pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. A ação policial ocorreu na Grande Aracaju.

No momento da abordagem, o suspeito reagiu, fazendo uso de uma pistola calibre .380 e acabou sendo atingido. Apesar do socorro imediato, o investigado evoluiu a óbito após dar entrada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A arma apreendida com o suspeito foi levada à unidade da Polícia Civil. A ação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança dos Estados de Sergipe e Bahia, com foco no combate ao crime organizado.