Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam um suspeito de tráfico de drogas no Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Na ação, cocaína avaliada em R$ 30 mil foi apreendida pela equipe. A prisão ocorreu na noite da segunda-feira, 1º.

De acordo com as informações policiais, durante acompanhamento de ocorrência, os agentes flagraram o homem com uma porção de droga.

Com o suspeito, foram encontrados cerca de 3kg de cocaína de alto valor comercial. Conforme apuração policial, cada quilo do entorpecente seria negociado por R$ 30 mil, e um quilo da droga, após misturado, rende uma porção até seis vezes maior.

Os policiais também apreenderam celulares e balança de precisão. O homem foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça sergipana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.