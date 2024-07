Na manhã desta quarta-feira, 17/07, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – Ficco/SE e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE/SE deflagraram a operação Hide, com a finalidade de desarticular esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em curso na Capital sergipana e outras cidades. Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.

As investigações revelaram que mulheres residentes em Aracaju, Frei Paulo e Tomar do Geru, em Sergipe, faziam o papel de intermediadoras na captação de valores oriundos do tráfico de drogas, arrecadando vultosas quantias e remetendo-as, posteriormente, para uma facção criminosa baseada em São Paulo/SP, responsável pelo fornecimento das drogas comercializadas. Além disso, identificou-se o uso de documentos falsos e de empresas “fantasma” para a movimentação de valores milionários provenientes dos crimes.

Além do efetivo das forças que compõem a Ficco/SE, a ação operacional de hoje contou com a atuação de equipes do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe – Denarc, do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal de Sergipe – Gope, do Núcleo de Operações Especiais da PRF – NOE, do 3º e do 11º Batalhões da Polícia Militar de Sergipe e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo – Ficco/SP, em inédito esforço dessas instituições para a eficácia repressão ao tráfico de drogas.

A Ficco/SE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

A operação foi denominada Hide – do inglês ocultar – em referência à estratégia do grupo criminoso, em especial do destinatário dos valores do tráfico de drogas em Aracaju, que tentava se esconder sob identidade falsa