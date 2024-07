O pré-candidato a prefeito de Monte Alegre, Evandro Silva, tem enfrentado dificuldades financeiras significativas, que agora resultaram em uma ação judicial com pedido de busca e apreensão por uma dívida de R$ 127.113,32. Esse cenário parece seguir um padrão preocupante observado em seu mentor político, Luciano Lino, que possui um histórico de empresas falidas, penhoras e dívidas bancárias.

Ação Judicial e Detalhes da Dívida

Evandro Silva é alvo do processo judicial número 202410400638, movido pelo Banco OMNI S.A., para o qual a dívida foi transferida após ser contraída originalmente junto à BV Financeira. Nos autos do processo, consta que Evandro emitiu uma Cédula de Crédito Bancário nº 1.02675.0003281.16, no valor de R$ 20.700,00 em 28 de abril de 2016, com o compromisso de pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 769,76, vencendo-se a primeira em 28 de maio de 2016 e a última em 28 de abril de 2020. Para garantir a dívida, Evandro alienou fiduciariamente o veículo Chevrolet Agile LTZ 1.4, ano 2011, cor prata, placa IAM1984.

Falta de Pagamento e Consequências Legais

Entretanto, o pré-candidato não cumpriu com as obrigações financeiras acordadas, acumulando uma dívida que cresceu para R$ 127.113,32. Apesar das tentativas de contato, incluindo o envio de uma carta registrada com aviso de recebimento, Evandro não tomou medidas para solucionar a dívida.

Diante desta situação, o Banco OMNI S.A. solicitou a concessão de uma medida liminar para a expedição de um mandado de busca e apreensão do veículo no endereço de Evandro. A instituição financeira também pediu a autorização para o uso de força policial e ordem de arrombamento, se necessário, para garantir o cumprimento do mandado.

Seguindo os Passos de Luciano Lino seu líder

A trajetória de Evandro Silva parece estar seguindo um caminho similar ao de Luciano Lino, seu apoiador e atual secretário.

Luciano possui um histórico marcado por empresas falidas, penhoras e dívidas bancárias, o que levanta preocupações sobre a gestão financeira e a responsabilidade dos candidatos apoiados por ele.

A situação de Evandro Silva lança uma sombra sobre sua candidatura e levanta questões sobre sua capacidade de liderança e administração financeira, especialmente em um cargo tão importante quanto o de prefeito de Monte Alegre.

Enquanto a ação judicial segue seu curso, a população e os eleitores observam atentamente, buscando entender as implicações dessas revelações para o futuro da cidade.