Policiais civis da Delegacia de Japaratuba cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 42 anos investigado por homicídio motivado por uma dívida de três diárias de serviço como ajudante de pedreiro, no valor de R$ 150. Após a vítima não pagar o valor, o investigado decidiu praticar o crime, que ocorreu na noite de 27 de abril de 2019. Ele estava foragido desde maio de 2021, e a prisão ocorreu na última sexta-feira, 26, sendo divulgada nesta segunda-feira, 29.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado por um homem que não teria recebido os valores por um serviço que ele teria prestado como ajudante de pedreiro. A vítima teria alegado ao investigado que ainda não tinha recebido o dinheiro da prefeitura, mas que na quarta-feira seguinte, tão logo recebesse o valor, efetuaria o pagamento.

Nesse momento, o investigado como autor do homicídio insinuou que a vítima não faria o pagamento, tendo a vítima dado as costas para ele e entrando em um bar. Em seguida, o investigado teria empurrado a vítima, que foi aconselhada por seu irmão, a não aceitar as provocações do investigado.

Uma hora depois, a vítima, acompanhada de mais dois homens, ficaram próximos ao portão de uma quadra nas imediações da localidade. Depois de um tempo, o investigado, correndo, aproximou-se da vítima e, com ela de costas, desferiu um soco de punho cerrado na lateral da cabeça da vítima, que caiu no chão já desacordada.

Após o crime, o investigado fugiu de Japaratuba, e a vítima foi levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde ficou internada em estado vegetativo por 11 dias, vindo a óbito no dia 7 de maio de 2019.

Diante do crime, a Delegacia de Japaratuba instaurou inquérito policial, e o homem apontado como autor do crime foi indiciado, denunciado e condenado por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Após a prisão, o investigado já se encontra à disposição da Justiça.