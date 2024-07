Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreenderam um adolescente por suspeita de ato infracional semelhante ao tráfico de drogas. Ele estava com embalagens de substância semelhante à cocaína. O fato aconteceu no último domingo, 07, no Centro de Lagarto.

Durante patrulhamento, a equipe do 7º BPM recebeu denúncia de que havia intensa movimentação semelhante ao de comércio ilícito de entorpecentes.

Ao verificar as informações, os policiais flagraram um adolescente com sete embalagens contendo substância semelhante à cocaína e cerca de R$115.

Diante da suspeito de ato infracional, o caso foi encaminhado para Delegacia local para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE