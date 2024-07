Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam dois homens suspeitos de terem praticado cárcere privado. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 08, no Povoado Cruz Donzela em Malhada dos Bois.

Segundo informações policiais, a equipe do 2º BPM foi acionada para atender uma ocorrência de suposto sequestro. Deste modo, os policiais procederam com as buscas na região.

Durante a diligência, foi encontrado um carro com todas as características da denúncia. Quando os agentes de segurança começaram a fazer o acompanhamento do veículo, foi possível ouvir uma mulher gritando por socorro.

Por isso, foi dada ordem de parada aos ocupantes do carro, onde estavam dois homens e a vítima. Um dos suspeitos tentou fugir do local, mas foi alcançado pelos policiais.

Diante da restrição de liberdade da vítima, os homens foram presos e encaminhados à Delegacia local para adoção das medidas legais cabíveis.