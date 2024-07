Policiais militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes no município de Capela. A ordem judicial foi cumprida nessa quinta-feira, 25.

A equipe do Bpati realizava rondas de rotina em Capela, quando recebeu a denúncia de que havia um homem foragido da justiça no Povoado Pirunga.

Assim que chegaram à localidade, os policiais visualizaram o suspeito transitando em uma bicicleta nas imediações da Rua Muribeca.

Os policiais consultaram a identidade do suspeito e constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas contra ele.

O homem foi encaminhado à delegacia para a formalização do cumprimento da ordem judicial.

Fonte: Ascom PM/SE