Policiais da 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir a companheira com golpes de faca no município de Rosário do Catete. O fato aconteceu no fim da tarde desse domingo, 14.

A equipe do 9º BPM foi acionada para verificar uma denúncia de violência contra a mulher no Povoado Siririzinho.

Durante o atendimento, a mulher informou que havia sido atingida com golpes de faca desferidos pelo seu companheiro, em plena via pública. As agressões ocasionaram ferimentos na vítima.

Ainda de acordo com a denunciante, não satisfeito, o homem ainda a arrastou por alguns metros.

Diante do relato, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito da agressão na casa de familiares. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

A vítima precisou ser levada para o hospital, onde foi medicada e passou por um procedimento de sutura na região dorsal.

Fonte: Ascom PM/SE