Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam dois suspeitos por tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju, na noite da última segunda-feira, 29.

A equipe realizava patrulhamento quando percebeu dois homens em atitude suspeita, sendo que um deles, estava com uma sacola preta na mão. Ao perceberem a presença dos militares, os homens entraram em uma residência na tentativa de fugir da abordagem policial.

Após as buscas, foram encontradas quantidades de maconha, crack e cocaína embrulhadas em sacos plásticos.

Os homens foram conduzidos ao Departamento de Narcóticos para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE