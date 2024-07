Militares da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) prenderam um homem por suspeita de furto a residência na cidade de Pirambu, Região Leste do estado. O fato aconteceu nessa segunda-feira, 22.

De acordo com a equipe policial, o suspeito foi preso durante o patrulhamento ostensivo na cidade. No momento, os militares foram acionados por um homem que alegou ter a casa furtada, e que o suspeito já é conhecido na região pela prática do delito.

Durante as buscas, o suspeito foi reconhecido e preso.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia da cidade para adoção de procedimentos.

Fonte: Ascom PM/SE